Аэропорт закрыли в Нижнем Новгороде 13 апреля из-за угрозы атаки БПЛА

План «Ковер» ввели в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром 13 апреля. Об этом сообщили в MAX- канале «Росавиация».
Ограничения на прием и запуск воздушных судов введены с 6:17 утра. Сообщается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности.
Такие меры приняли из-за угрозы атаки БПЛА. По данным Минобороны России, 13 апреля было сбито 33 вражеских беспилотника на территории страны.
Нижегородская область, как сообщили в пресс-службе Минобороны, не вошла в список регионов, которые подверглись атаке БПЛА.
Ранее самолеты до Уфы и Минеральных Вод задержали в Нижнем Новгороде.
