Белорусы могут получить штраф до 1350 рублей за одно растение на своем участке

Стало известно, за какое растение на участке белорусам грозит штраф до 1350 рублей, пишут «Аргументы и факты».
Юрист Виктория Можейко напомнила, что в Беларуси статьей 24 закона о растительном мире регулируются вопросы, связанные с дикорастущими растениями. Поэтому пересадить то или иное растение из леса к себе в сад в Беларуси невозможно.
— Самовольное изъятие дикорастущих растений, пересадка, уничтожение или любые действия, ведущие к сокращению численности или нарушению среды обитания, запрещены, — подчеркнула она.
Еще адвокат напомнила, что в Беларуси многие первоцветы занесены в Красную книгу. Под охраной, например, находятся подснежники белоснежные, лесные тюльпаны, перелеска благородная и другие.
— За нарушение закона грозит штраф, для физлиц — от 20 до 30 базовых величин (от 900 до 1350 белорусских рублей), — отметила специалист.
При этом у многих первоцветов есть декоративные садовые формы, которые можно приобрести в магазинах и питомниках для своего сада.
