«Скоро начнется»: Трамп сделал важное заявление об Ормузском проливе после провала переговоров с Ираном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о грядущей американской блокаде судов в Ормузском проливе. В этой акции будут участвовать и другие страны. Об этом глава Белого дома предупредил в соцсети Truth Social.
«Блокада начнется скоро. Другие страны также будут участвовать в этой блокаде», — написал американский лидер.
Трамп также рассказал, что переговоры с иранской делегацией в Исламабаде прошли хорошо, и стороны пришли к согласию по большинству вопросов, кроме ядерного. Он подчеркнул, что Тегеран «не отказался от своих амбиций».
Однако днем ранее глава Белого дома был преисполнен уверенности в том, что Иран пойдет на разблокировку Ормузского пролива и причем «довольно скоро». По мнению президента США, Ормузский пролив откроется для судоходства «автоматически» в случае подписания сделки между Вашингтоном и Тегераном.
Также сообщалось, что военно-морские силы Ирана перехватили по меньшей мере два эсминца ВМС США, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Американские корабли были вынуждены отойти.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заверили, что Иран взял под полный контроль движение всех судов в Ормузском проливе.
При этом Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, отмечал, что президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить Иран как цивилизацию, если Тегеран не примет американские условия. Главные из них — разблокировать Ормузский пролив и немедленно согласиться прекратить огонь. На самом же деле американский лидер хочет обмена острова Харк на Ормузский пролив, считает эксперт.
11 апреля несколько кораблей ВМС США пересекли Ормузский пролив. Это первый проход американских военных судов через стратегическую для всего мира нефтяную артерию с начала войны в Иране. Операция проведена без согласования с Тегераном.
До этого Совет Безопасности (СБ) ООН не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и КНР. По данным СМИ, за документ выступили 11 стран. Еще две воздержались. При этом Москва и Пекин высказались против. Их вето как постоянных членов СБ не позволило принять данный проект.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Вашингтону следует остановить войну против Ирана, а не требовать от него разблокировать Ормузский пролив.