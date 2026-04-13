Частицу Благодатного огня доставили в Знаменский монастырь в Иркутске

IrkutskMedia, 13 апреля. Сегодня в Иркутск доставили частицу Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил в своих социальных сетях, что святыню из Москвы привезли режиссер ГТРК «Иркутск» Ольга Лакина и сотрудница Иркутской православной гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы Светлана Татарникова.
Глава региона отметил, что Ольга Лакина выполняет эту почётную миссию уже более 15 лет. В аэропорту делегацию встретил настоятель часовни в честь иконы Божией Матери «Благодатное Небо» протоиерей Константин Кожуховский.
Священнослужитель отвез лампаду в Знаменский монастырь, где святыню уже ждали митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан с прихожанами. От святого пламени зажгли пасхальные свечи, которые владыка раздал всем присутствующим и настоятелям храмов Иркутской епархии.
«Теперь этот огонь разлетится по всей Иркутской области, согревая сердца людей, даря им радость Пасхи и ощущение единства. Ведь прикоснуться к этому чуду — значит почувствовать живую связь с тысячелетней историей христианства», — написал Игорь Кобзев в своём посте.
Ранее агентство сообщало, что крестный ход состоялся в рамках празднования Пасхи в Иркутске. Шествие началось у собора Богоявления и завершилось у памятника Александру III. Ранее сообщалось, что в крестном ходе примут участие несколько тысяч человек. В целом в основных пасхальных мероприятиях ожидается участие не менее 6 тысяч человек.