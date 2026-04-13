Фитнес-тренер Гераськин назвал лучший способ избавления от жира на боках

Фитнес-тренер Владимир Гераськин назвал наиболее эффективный способ избавления от жира на боках. Об этом он рассказал в беседе с «Чемпионатом».
По словам эксперта, силовые тренировки всегда важны — развитая мускулатура ускоряет обмен веществ, заставляя организм тратить больше энергии даже во время отдыха.
Функциональные упражнения задействуют большие мышечные группы и кор, формируя рельефный силуэт вместо простого «плоского живота».
— Короткие, но насыщенные тренировки, в которых чередуются силовые блоки и динамическая работа, дают больший эффект для снижения объемов, чем монотонные занятия в одном темпе, — отметил он.
Гераськин добавил, что при подобных нагрузках тело тратит энергию не только во время самой тренировки, но и после нее, что отражается на уменьшении отложений в области талии, передает издание.
