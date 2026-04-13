Красноярцам напоминают о штрафах за выброшенные покрышки

Оставлять покрышки и шины на площадках для ТКО категорически запрещено, так как мусоровозы их не забирают. Резина разлагается более 100 лет и в процессе может выделять токсичные соединения. Если такие отходы обнаружены на территории, ответственность за их вывоз и сдачу на переработку несет собственник или арендатор участка.