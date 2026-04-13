Красноярцам напоминают о штрафах за выброшенные покрышки

В департаменте городского хозяйства и транспорта красноярцев предупреждают об ответственности за неправильную утилизацию автомобильных шин.
Несмотря на переменчивую погоду, многие автомобилисты уже приступили к сезонной смене резины. Специалисты подчеркивают: изношенные покрышки нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, их необходимо сдавать на переработку.
Бесплатный прием шин от населения организован компанией ПАО «Татнефть». Сдать можно как легковые, так и грузовые шины, включая шипованные. При этом индустриальные, сельскохозяйственные и вездеходные покрышки в пункте не принимают.
Пункт приема расположен по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, поселок Сухая Балка, автодорога Красноярск — Енисейск, 15-й километр, строение 8. Прием ведется с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, тел.: 8−917−901−32−21.
Оставлять покрышки и шины на площадках для ТКО категорически запрещено, так как мусоровозы их не забирают. Резина разлагается более 100 лет и в процессе может выделять токсичные соединения. Если такие отходы обнаружены на территории, ответственность за их вывоз и сдачу на переработку несет собственник или арендатор участка.
За выброс или складирование шин в неположенных местах предусмотрены штрафы до 400 тыс. рублей, а в отдельных случаях — административный арест. Ответственность закреплена как в экологическом законодательстве, так и в правилах благоустройства города.
