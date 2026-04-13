Эксперт рассказала, кто получит прибавку к пенсии в мае

В мае ряд категорий граждан в России получит прибавку к пенсии, несмотря на отсутствие общей индексации. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Источник: ИА Татар-информ

«Во-первых, это касается бывших членов летных экипажей авиации и работников угольной промышленности, для которых ежемесячный пересчет пенсионной надбавки к страховой пенсии по старости станет вторым в этом году, поскольку она осуществляется четыре раза в год», — сказала Финогенова в беседе с «РИА Новости».

Она пояснила, что размер надбавки для этих категорий зависит от уровня заработной платы и продолжительности специального стажа.

Дополнительные выплаты также предусмотрены для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, постоянно проживающих в России, а также в Латвии, Литве и Эстонии. По словам эксперта, с 2019 года ко Дню Победы им ежегодно выплачивается по 10 тыс. рублей.

«Следующая категория — это граждане, которым исполнилось 80 лет в апреле, или те граждане, которым была присвоена первая группа инвалидности. Для них будет увеличена фиксированная выплата в составе страховой пенсии. В 2026 году фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля без учета районного коэффициента», — отметила Финогенова.

Она уточнила, что после повышения фиксированная выплата увеличится вдвое — до 19 169,38 рубля в месяц. При этом, если инвалид первой группы достигает 80-летнего возраста, повторного увеличения выплаты не предусмотрено.

Кроме того, доплаты положены пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. В таких случаях фиксированная выплата увеличивается на одну треть за каждого иждивенца, но не более чем за трех человек.