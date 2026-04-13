На рабочей неделе в Калининградской области потеплеет до +16°C. Такой прогноз на 13−17 апреля публикуют на сайте Гидрометцентра России.
В понедельник, среду, четверг температура воздуха в регионе поднимется до +14°С. Во вторник потеплеет до +16°С, а в пятницу — до +15°С. Ночью температура будет опускаться до +2…+6°С.
Погода будет преимущественно облачной. В понедельник обещают переменную облачность, а во вторник — солнце. Небольшие дожди прогнозируют в среду и пятницу.
