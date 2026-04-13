В Ростовской области в 6 муниципалитетах проведут выжигание сухостоя 13 апреля

В шести муниципальных образованиях Ростовской области в понедельник, 13 апреля, будут проведены плановые работы по контролируемому уничтожению сухой растительности. Соответствующую информацию сообщили в донском главке МЧС.
Согласно оперативным данным спасательного ведомства, на указанную дату запланировано проведение 15 локализованных выжиганий сухостоя. Мероприятия пройдут на территориях города Шахты, а также в границах Целинского, Пролетарского, Миллеровского, Милютинского и Усть-Донецкого районов.
