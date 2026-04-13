Пермский край стал лидером по числу приютов для животных

По результатам первой Всероссийской переписи приютов, Пермский край вошел в топ регионов по количеству приютов для бездомных животных. Информация опубликована на официальном сайте Центра изучения питания и благополучия животных, организовавшего исследование. Так, в Прикамье насчитали 25 приютов, в которых содержатся более 5 тысяч кошек и собак.
Всего в России функционирует 819 приютов. Наибольшую долю составляют частные организации — 685 приютов, что соответствует 84% от общего количества. Также в стране действует 118 муниципальных и 16 федеральных приютов.
Больше всего организаций находится в Санкт-Петербурге, где нашли приют около 4,75 тысяч животных в 31 приюте. Второе место заняла Московская область с 28 приютами. Общее число подопечных в них достигает 11,1 тысячи. Третью строчку занимает Москва, где работают 25 приютов, которые вмещают 18,2 тысяч животных. Пятерку замыкает Ханты Мансийский АО — Югра с 24 приютами и 4,7 тысячами подопечных.
Согласно переписи, в приютах России содержится около 127 тысяч кошек и собак, однако реально их может быть от 170 до 250 тысяч особей. Более половины всех приютов (54%) сосредоточены в трех федеральных округах: Центральном, Приволжском и Северо Западном.