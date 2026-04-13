Нужно ли предоставлять паспортные данные при поверке счетчиков?

Для избежания споров лучше направить заявку письмом или регистрировать номер устной заявки в журнале АДС.
На вопрос отвечает заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
"Заявка на проверку работоспособности прибора учёта ЖКХ в соответствии с постановлением правительства РФ № 354 подаётся исполнителю услуг (УК, ТСЖ, РСО —ресурсоснабжающая организация) в письменной или устной форме (по телефону). Обязательно указывается: ФИО потребителя, адрес, вид прибора учёта, показания ПУ на момент подачи заявки. Согласовывается дата и время проверки.
Для избежания споров рекомендуется направлять письменную заявку (или регистрировать номер устной заявки в журнале АДС — аварийно-диспетчерской службы).
При устном обращении по телефону потребителю должны сообщить номер заявки, фамилию диспетчера, принявшего заявку, и время регистрации заявки.
В законодательстве требование предоставить копию паспорта звучит только при дорогостоящих сделках и льготах, а в других случаях — возможны требования реквизитов, но не копии.
Требование именно копии паспорта избыточно: это нарушение принципа минимально необходимого состава персональных данных, то есть нарушение ФЗ «О персональных данных». Постановление правительства № 354 требует предоставление данных, но не копию. Для защиты прав возможен письменный запрос о правомерности такого требования или жалоба в Роскомнадзор.
В целом же действия и требования исполнителя услуг ЖКХ (УК, ТСЖ, РСО) можно обжаловать последовательно: сначала руководству УК (ТСЖ, РСО), затем в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) — основной орган контроля, Роспотребнадзор (нарушение прав потребителей), прокуратуру (законность) или суд. Подать жалобу можно через «Госуслуги», ГИС ЖКХ, почтой или лично".