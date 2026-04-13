В Москве электробусы, автобусы и трамваи начали готовить к лету

«С наступлением тепла традиционно проводим сезонную подготовку более 7 тыс. автобусов, электробусов и трамваев. Наземный транспорт проходит тщательные проверки в парках и депо», — сказал заммэра.
Так, в рамках сезонной подготовки специалисты тестируют климатические системы в салоне, меняют фильтры и проводят их обслуживание, проверяют все резиновые уплотнители для более эффективной работы кондиционеров, проводят инструктаж для водителей по работе в меняющихся дорожных условиях.
После зимнего периода в трамваях расконсервируют систему кондиционирования — снимаются заглушки с вентиляторов, производится очистка фильтров, заправляется фреон. Специалисты также регулируют давление токоприемника на контактный провод. Ежедневно проводится осмотр электрооборудования, проверяется работа звуковой и световой сигнализации, исправность освещения салона.
Ликсутов отметил, что специалисты Мосгортранса, работающие на эксплуатационных площадках, регулярно проводят техосмотр, необходимое техобслуживание и подготовку транспортных средств к эксплуатации в зависимости от изменений погоды.
Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что на этой неделе температура воздуха в Московском регионе поднимется до плюс 15 градусов, при этом практически на каждый день прогнозируются небольшие дожди.