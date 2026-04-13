Школьникам Хабаровского края помогут выбрать будущую профессию

Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодежь и дети» пройдет в Хабаровском крае 18 апреля. Колледжи и техникумы региона, ставшие благодаря проекту образовательно-производственными кластерами, распахнут свои двери для школьников и их родителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Федеральный проект “Профессионалитет” играет важную роль в обеспечении технологического лидерства России — национальной цели, поставленной нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Проект дает молодым людям возможность быстро и качественно получить востребованные профессии, гарантирует целевое обучение и трудоустройство. Сегодняшние школьники должны видеть и знать перспективы своего профессионального развития, современные условия для обучения и потенциальных работодателей», — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.
Сейчас в крае создано шесть кластеров: «Машиностроение (авиастроение)», «Железнодорожный транспорт», «Водный транспорт», «Педагогика», «Туризм и сфера услуг», «Машиностроение (судостроение)». В этом году будет открыт 7-й — для строительной отрасли.
Во всех колледжах и техникумах — участниках проекта пройдет классный час, во время которого студенты расскажут ребятам о преимуществах обучения по практико-ориентированным образовательным программам, о стажировках и трудоустройстве, о мерах поддержки со стороны работодателей и региональных властей.
Также в программе — родительское собрание, встречи с представителями работодателей, мастер-классы и экскурсии по образовательным организациям.
«В Хабаровском педагогическом колледже 6 специальностей “Профессионалитета”, в том числе — “Дошкольное образование”, “Преподавание в начальных классах”, “Педагогика дополнительного образования”. Мы активно готовимся к встрече с будущими абитуриентами. Проведем тестирование и проконсультируем по выбору профессии, поможем школьникам попробовать себя в роли педагога на профессиональных пробах», — сказала директор педколледжа Елена Вологжина.
Добавим, что по поручению Минпросвещения России федеральным оператором проекта «Профессионалитет» выступает Институт развития профессионального образования.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске планируют открыть ещё один образовательно-производственный кластер «Транспортная отрасль». Сегодня для транспортной отрасли края подготовку будущих профессионалов осуществляют 15 образовательных учреждений среднего звена, предлагающих обучение по 11 специальностям. Около 4115 учащихся осваивают востребованные профессии. Наибольший интерес среди обучающихся вызывают такие направления, как автослесарь, ремонтник строительной техники, обслуживание дорожной и подъёмно-транспортной техники, эксплуатация электрооборудования транспорта и др.