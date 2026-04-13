Более 66 тысяч жителей Красноярского края получат выплаты к 9 Мая

В Красноярском крае преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и приравненным к ним категориям граждан перечислят региональные выплаты. Деньги поступят в апреле в беззаявительном порядке — самостоятельно обращаться за ними не нужно. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Размеры выплат:
50 тысяч рублей — инвалидам и участникам ВОВ;
10 тысяч рублей — несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей;
5 тысяч рублей — блокадникам, жителям осаждённого Севастополя, труженикам тыла, вдовам инвалидов и участников войны;
1,5 тысячи рублей — детям погибших защитников Отечества и гражданам, пережившим войну в несовершеннолетнем возрасте.
Как отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова, выплаты производят на основании данных, уже имеющихся в соцзащите, чтобы ветераны получили поддержку без лишних хлопот.
Сейчас в Красноярском крае проживает более 66 тысяч граждан, имеющих отношение к событиям 1941−1945 годов. Из них 69 участников и инвалидов ВОВ, более 2 тысяч тружеников тыла, 126 бывших узников концлагерей, 104 жителя блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя, а также около 63,5 тысячи детей погибших защитников Отечества и граждан, переживших войну в несовершеннолетнем возрасте.
Ранее мы сообщали, что границы девяти населённых пунктов Красноярского края внесли в ЕГРН.