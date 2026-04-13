Директор хабаровского колледжа оштрафован за наем бывшего чиновника.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Хабаровского края, прокуратура инициировала привлечение к ответственности руководства учебного заведения за несоблюдение процедур при трудоустройстве бывшего госслужащего. Подробнее о результатах проверки в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установили сотрудники прокуратуры, в Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания был зачислен в штат экс-сотрудник администрации района. Однако уведомление о новом месте работы чиновника не было отослано в муниципалитет вовремя, что является прямым нарушением антикоррупционных регламентов.
За допущенное упущение два сотрудника образовательной организации получили дисциплинарные взыскания. На основании постановлений прокурора само учреждение и его руководитель признаны виновными в совершении административного правонарушения по статье 19.29 КоАП РФ. Совокупный размер штрафных санкций составил 70 тысяч рублей. По информации надзорного органа, в настоящий момент порядок информирования по данному сотруднику восстановлен.
