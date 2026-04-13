В Красноярском крае уточнили границы девяти населенных пунктов

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах девяти населенных пунктов.

Источник: Комсомольская правда

В марте 2026 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о границах девяти населенных пунктов Красноярского края: двух городов, одного села и шести поселков. В региональном Росреестре напомнили, что это позволит защитить права владельцев недвижимости, а также эффективно управлять территориями.

В список вошли: города Сосновоборск и Дудинка, село Новоселово, поселки Бурный, Ессей, Суломай, Арей, Решающий и Стрелка-Чуня.

Сейчас в ЕГРН содержатся сведения о границах 920 из 1714 населенных пунктов, расположенных на территории региона.

Напомним, в ноябре прошлого года на карте края появилось новое озеро Буордах — водоем зарегистрировали в Государственном каталоге географических названий России. Объект находится на территории Таймыра, в одном километре к северу от реки Кресты.