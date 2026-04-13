В Красноярском крае уточнили границы девяти населенных пунктов

В марте 2026 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о границах девяти населенных пунктов Красноярского края: двух городов, одного села и шести поселков. В региональном Росреестре напомнили, что это позволит защитить права владельцев недвижимости, а также эффективно управлять территориями.