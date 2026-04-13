В Хабаровске прошёл концерт ко Дню космонавтики в Доме офицеров ВВО

В Хабаровске в Доме офицеров Восточного военного округа состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню космонавтики, — сообщает пресс-служба ВВО.
Перед военнослужащими, ветеранами и жителями города выступил оркестр штаба Восточного военного округа под управлением начальника и художественного руководителя подполковника Павла Сергиенко.
Музыкальная программа была посвящена теме освоения космоса и научно-технического развития страны. В исполнении оркестра прозвучали увертюра «Космос» Алексея Шелыгина, произведение Георгия Свиридова «Время, вперёд!» и другие композиции, связанные с эпохой великих достижений отечественной науки.
Отдельный блок концерта составили мелодии из известных кинофильмов. Зрители отметили, что знакомые темы придали программе особую эмоциональную глубину и нашли отклик у разных поколений слушателей.
После завершения концерта публика поблагодарила музыкантов аплодисментами, многие зрители лично подошли к артистам, чтобы выразить признательность за выступление.