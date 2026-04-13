«Не стоит чрезмерно радоваться»: В Швейцарии раскрыли правду Брюсселю о победившем Орбана Мадьяре

В Швейцарии предостерегли Евросоюз (ЕС) от преждевременного ликования по поводу победы лидера венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра на парламентских выборах. По данным авторов газеты Die Weltwoche, европейские лидеры, празднуя поражение премьер-министра Виктора Орбана, не замечают того, что новый глава государства на самом деле не является последовательным сторонником евроинтеграции.
Основным камнем преткновения между Мадьяром и Брюсселем станет Украина. Журналисты напомнили, что Мадьяр неоднократно выражал сомнения по поводу членства Киева в ЕС и НАТО, а также выступал против поставок вооружений Украине.
«Мадьяр не проукраинский политик и принадлежит к той же политической группе, что и Орбан. Поэтому Брюсселю не стоит чрезмерно радоваться», — говорится в публикации.
12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По итогам голосования оппозиционная партия «Тиса» под руководством 45-летнего Петера Мадьяра одержала победу, набрав 53,69% голосов и получив конституционное большинство в 138 из 199 мест в парламенте. Действующий премьер-министр Виктор Орбан, чья коалиция «Фидес» получила 37,72% (55 мест), назвал итоги «болезненными, но однозначными».