Главные новости к утру 13 апреля 2026 года

Заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном и движениями сопротивления являются абсурдными, она не в состоянии сама себе помочь, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета «Хезболлах» Махмуд Комати. Он уточнил, что не знает, есть ли украинские специалисты в армии Израиля или нет.