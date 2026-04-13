Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 13 апреля 2026 года

Последние новости за сегодня — 13 апреля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 апреля 2026.

Орбан признал поражение на выборах, Мадьяр призвал президента к отставке

Источник: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил партию «Тиса» с победой на парламентских выборах и заявил, что «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции. Лидер «Тисы» Петер Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока, высших судей страны, главного прокурора и других чиновников уйти в отставку.

Трамп сделал заявления о переговорах с Ираном и папе римском

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что он не испытывает беспокойства относительно того, вернется ли Иран за стол переговоров, так как Тегеран уже «находится в отчаянном положении». Глава Белого дома также назвал папу римского Льва XIV «ужасным во внешней политике» и «слабым перед преступностью» за высказывания в поддержку Ирана.

США назвали дату и время блокады Ормузского пролива

Источник: Reuters

Силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут блокировать все морские перевозки, входящие в иранские порты и выходящие из них, 13 апреля в 10 часов утра (17:00 мск). Американские военные подчеркнули, что не будут препятствовать свободе судоходства судов, следующих транзитом через Ормузский пролив не в порты Ирана.

Маск назвал итоги выборов в Венгрии захватом власти организацией Сороса

Илон Маск, комментируя прошедшие парламентские выборы в Венгрии, заявил, что власть в стране захватила организация финансиста Джорджа Сороса. Об этом он написал в соцсети X в ответ на утверждения сына финансиста — Алекса Сороса — о том, что венгерский народ вернул себе страну.

Представитель «Хезболлы» прокомментировал заявления киевского режима

Заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном и движениями сопротивления являются абсурдными, она не в состоянии сама себе помочь, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета «Хезболлах» Махмуд Комати. Он уточнил, что не знает, есть ли украинские специалисты в армии Израиля или нет.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
