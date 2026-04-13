Нижегородца вернули из украинского плена домой

В рамках состоявшегося между Россией и Украиной обмена гражданами, оказавшимися в плену, домой вернулся уроженец Нижегородской области. Эту информацию подтвердила региональный уполномоченный по правам человека, Оксана Кислицына.
Стоит отметить, что 11 апреля текущего года состоялся масштабный обмен пленными, в ходе которого были освобождены по 175 человек с каждой стороны. Российское оборонное ведомство сообщило, что все вернувшиеся военнослужащие Российской Федерации получат необходимое медицинское обслуживание и пройдут курс реабилитации в ведомственных здравницах.
Ранее два нижегородца вернулись домой из украинского плена.