Еще минимум неделя жары: в Челябинске снова отложили отключение отопления

Мэрия только через неделю решит, когда в Челябинске отключат отопление.

Источник: Комсомольская правда

Решение об отключении отопления в Челябинске будут принимать ближе к 22 апреля. Об этом сообщил врио вице-мэра по городскому хозяйству Сергей Кочетков. Не факт, что решение будет положительным.

— Ведем мониторинг температуры воздуха, — заявил Сергей Кочетков. — Ночные температуры пока еще бывают около нуля.

В норме отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней не опускается ниже +8 градусов. В начале апреля в Челябинск пришло аномальное тепло, и горожане стали жаловаться на невыносимую жару в квартирах. Но в мэрии решили не отключать батареи из опасений, что погода изменится, и в городе похолодает.