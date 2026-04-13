Еще минимум неделя жары: в Челябинске снова отложили отключение отопления

Решение об отключении отопления в Челябинске будут принимать ближе к 22 апреля. Об этом сообщил врио вице-мэра по городскому хозяйству Сергей Кочетков. Не факт, что решение будет положительным.
— Ведем мониторинг температуры воздуха, — заявил Сергей Кочетков. — Ночные температуры пока еще бывают около нуля.
В норме отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней не опускается ниже +8 градусов. В начале апреля в Челябинск пришло аномальное тепло, и горожане стали жаловаться на невыносимую жару в квартирах. Но в мэрии решили не отключать батареи из опасений, что погода изменится, и в городе похолодает.