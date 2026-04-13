В Красноярске поставят неизвестную оперу местного композитора

В Красноярском театре оперы и балета представят премьеру оперы «Тэа».
Режиссёр-постановщик Александр Гинзбург рассказал, что написал ее в 1904 году уроженец Красноярска композитор Владимир Ребиков. Он получил прекрасное образование в Москве и Германии, приобрел широкую известность в России и Европе как композитор и пианист. Искусствоведы считают, что автору «не повезло» работать в период расцвета русской музыки, поэтому он потерялся среди своих более талантливых и умеющих себя рекламировать коллег.
«Опера действительно малоизвестная. Будем честны — неизвестна. Но в этом, с одной стороны, её интерес, с другой стороны, на самом деле, и сложность. Потому что, когда мы с артистами начинали репетировать, для них это сложно — они нигде не могут это послушать. И опереться не на что. И поэтому приходится как-то искать новые вещи», — отметил режиссёр-постановщик Александр Гинзбург.
Музыкальный руководитель и дирижёр Эльдар Нагиев подчеркнул, что само произведение «вне времени: женское и мужское, фантастическое и реальное». Поэтому режиссёр предложил перенести действие в «цифровую крепость» — в первой части спектакля главная героиня будет окружена экранами, а затем выйдет в другое пространство, где столкнется с реальностью.
Создатели спектакля отмечают, что «Тэа» может быть интересна как для любителей оперы, как пример неизвестного произведения, так и для новичков — продолжительность спектакля всего 50 минут. Премьера назначена на 3 июля.
