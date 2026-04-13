Австралия впервые назначила женщину командующим своей армией

В командовании австралийскими войсками произошли кадровые изменения.

Источник: Комсомольская правда

Власти Австралии объявили, что армию страны впервые в истории возглавит женщина в рамках кадровых перестановок в руководстве вооруженных сил. Об этом со ссылкой на заявление правительства сообщает Reuters.

Отмечается, что в июле пост главнокомандующего сухопутными войсками займет генерал-лейтенант Сьюзан Койл, нынешний начальник управления объединенными силами. Она сменит на этом посту генерал-лейтенанта Саймона Стюарта.

Назначение Койл произошло на фоне стремления австралийских вооруженных сил увеличить число женщин-офицеров в своих рядах. Армия столкнулась с волной обвинений в систематических сексуальных домогательствах и дискриминации.

Ранее сообщалось, что серия увольнений на высоком уровне, запущенная Дональдом Трампом, объясняется его проблемами. Президента США заставили чистить ряды отказ Ирана сдаться и «нестыковки» во внутренней политике. Теперь приходится искать виноватых.

