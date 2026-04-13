Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на рейсы утром 13 апреля

Утром 13 апреля в нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова ввели ограничения на рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.
Чтобы обеспечить безопасность полетов, авиаузел столицы ПФО временно приостановил прием и отправку воздушных судов. Ограничения начали действовать в 06:19.
Напомним, что на прошлой неделе пассажиры аэропорта столкнулись с задержками рейсов. Например, 6 апреля время переназначили по направлению Нижний Новгород — Москва.
Ранее мы писали, что авиарейсы между Нижним Новгородом и Сухумом возобновят с 25 мая.