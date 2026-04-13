Пермский зоопарк претендует на звание лучшего в России

Пермский зоопарк вошел в число номинантов III Всероссийской премии «Парки России». Пермяки претендуют на победу в номинации «Премьера года» и специальной номинации «Зоопарк».
Пермскому зоопарку составят конкуренцию коллеги Ростова-на-Дону, Ярославля, Тюмени, подмосковной Балашихи, Пензы, Калининграда и Екатеринбурга. Победителя определят 22 апреля во время Международной выставки-конференции ParkSeason Expo в Москве.
Министр культуры Прикамья Алла Платонова отметила, что это был очень сложный, но и очень амбициозный и долгожданный проект для региона.
«Для нас это не просто награда, а признание большего замысла: показать, что забота о живом мире и комфорт людей могут объединяться в одном пространстве — красивом, современном и уютном», — говорит глава краевого ведомства.
Новый Пермский зоопарк начал работу 7 августа 2025 года. Он входит в число самых современных в России. Парк занимает 25 гектаров, включает более 90 просторных вольеров, 54 водоема и уникальный проект озеленения с 50 видами деревьев и крупных кустарников, 47 тыс. многолетних цветов.
Пермский зоопарк является одним из старейших в стране: 1 августа ему исполнится 93 года. Его коллекция насчитывает более 3 тыс. особей 314 видов, из которых 80% занесены в Красные книги.