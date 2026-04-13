Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода утром 13 апреля

Также в городе ограничена работа мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Нижнего Новгорода утром 13 апреля введены ограничения на полеты. Как сообщили в Росавиации, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, в городе временно ограничена работа мобильного интернета.

В пресс-службе аэропорта Стригино заверили, что обслуживание пассажиров продолжается. Для тех, кто находится в терминале, организована полная поддержка: работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, доступна комната матери и ребенка, кулеры с водой размещены в залах ожидания. Для детей в зале вылета открыта игровая зона, медпункт работает круглосуточно. Также пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi на территории аэровокзала и зарядными стойками для мобильных устройств.

На период действия ограничений путешественников просят дополнительно уточнять статус и время вылета своих рейсов на сайте аэропорта или у авиакомпании.