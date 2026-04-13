В Красноярске открылся обновленный детский сад на Свободном

В Октябрьском районе Красноярска после капитального ремонта вновь начал работу детский сад № 206 на проспекте Свободном. Об этом рассказали в администрации краевого центра. Во время ремонта специалисты обновили все инженерные системы, в том числе заменили водоснабжение, канализацию, отопление и электропроводку. Рабочие также провели полную внутреннюю отделку помещений, а также установили современные системы пожарной безопасности. Для детей закупили новое оборудование: музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и игровые материалы. Отдельное внимание уделили пищеблоку: его оборудовали современной техникой, включая пароконвектомат и электропечи. В рамках модернизации благоустроили территорию детского сада, на площадках установили новые игровые элементы. В мэрии уточнили, что двухэтажный детский сад рассчитан на 110 воспитанников, в нем откроются семь групп, включая ясельные. По информации ведомства, первыми в обновленное учреждение придут 58 детей. Работы проведены в рамках национального проекта «Семья» и региональной программы развития образования. Ремонт профинансирован из федерального, краевого и городского бюджетов. Напомним, что День города в Красноярске отметят с 11 по 14 июня.