В трех районах Челябинска может появиться зеленая горячая вода

Об обнаружении на улицах зеленых разливов важно сообщить в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск», в кранах — в свою управляющую организацию, так как это говорит о неисправности бойлера и смешении теплоносителя (технической воды) с водопроводной.