В трех районах Челябинска может появиться зеленая горячая вода

В трех районах Челябинска 14 и 15 апреля может появиться зеленая горячая вода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Проверке с использованием красителя «Уранин А» подлежат инженерные коммуникации домов Центрального, Ленинского и Тракторозаводского районов, расположенных в контуре ЧТЭЦ-2.
«Испытания при помощи добавления органического красителя в теплоноситель позволяют оперативно зафиксировать и устранить места утечек теплосетей, неплотности теплообменников в жилых домах», — говорится в комментарии.
Об обнаружении на улицах зеленых разливов важно сообщить в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск», в кранах — в свою управляющую организацию, так как это говорит о неисправности бойлера и смешении теплоносителя (технической воды) с водопроводной.
Краситель «Уранин А» не несет вреда здоровью человека, но не предназначен для использования в бытовых нуждах.