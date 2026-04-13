В Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту

Власти Малайзии задержали два танкера по подозрению в незаконной перегрузке дизельного топлива у острова Пенанг. Среди членов экипажа есть российские граждане. Об этом сообщили в морской службе страны.
По данным Морского агентства по обеспечению правопорядка Малайзии (MMEA), инцидент произошел в субботу, 11 апреля, в районе Баган-Аджам. Проверка была инициирована после получения разведывательной информации о подозрительной активности судов.
По словам директора MMEA штата Пенанг Мухаммада Суффи Мохд Рамли, в ходе инспекции было установлено, что оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку топлива с борта на борт без соответствующего разрешения.
По предварительным данным, речь идет примерно о 700 тысячах литров дизельного топлива стандарта Euro 5. Общий объем изъятого топлива оценивается примерно в 800 тысяч литров на сумму около 5,43 миллиона ринггитов.
На борту находились 22 человека: граждане Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии. Происхождение танкеров, топлива и его предполагаемое назначение власти пока не раскрывают.
Накануне Береговая охрана Швеции досмотрела сухогруз Hui Yuan, следовавший из России в Испанию. Судно подозревали в нарушении экологического законодательства. Сухогрузу разрешили покинуть воды королевства после признания капитаном нарушения Экологического кодекса и внесения залога.