Инвесторов начали искать в аэропорту Нижнего Новгорода

В аэропорту Нижнего Новгорода стартовала экспозиция, нацеленная на привлечение внимания потенциальных инвесторов, согласно сообщению заместителя губернатора Егора Полякова в соцсетях.

В терминале аэропорта размещены фотографии и детализированные описания объектов историко-культурного наследия области. Инвесторам предложены варианты по зданиям, находящимся в городах Арзамас, Лукоянов, Павлово и Сергач.

«Такие проекты позволяют вдохнуть новую жизнь в территории, создать точки притяжения и повысить их экономическую активность», — подчеркнул замгубернатора.

Он также отметил, что восстановленные исторические объекты успешно преобразуются в современные гостиницы, рестораны, зоны отдыха и культурные пространства, что увеличивает туристическую привлекательность региона.

Нижегородская область создает привлекательные условия для инвесторов, предоставляя льготы на аренду, компенсацию затрат на реставрацию и субсидирование процентных ставок по кредитам. Для облегчения доступа к сведениям действует специальный интернет-ресурс, посвященный объектам исторической недвижимости.

Ранее сообщалось, что инвестора также ищут для создания рыбоводного хозяйства в Нижегородской области.