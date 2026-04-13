Сотни домов на севере Волгограда остались без света из-за аварии 13 апреля

С неприятного сюрприза начался понедельник, 13 апреля 2026 года, для жителей Краснооктябрьского района. Сотни домов и тысячи людей остались без света в первый рабочий день этой недели. С утра обесточены 27 улиц на севере города. По данным АО «ВМЭС», произошла авария на электросети 6−10 киловольт.
По данным компании, аварийное отключение света затронуло дома на улицах Пельше, Депутатская, Титова, Таращанцев, Еременко, Руднева, пер. Руднева, Аэрофлотская, Верхоянская, пер. Верхоянский, Хользунова, Кустанайская, Вогульская, пер. Вогульский, Тюленина, пер. Тюленина, Матросова, Оборонная, Краснодонцев, Нижневмурская, Еланская. Братьев Игнатьевых, Кольская, Капитанская, Павелецкая, Шевцовой, Земнухова, пер. Земнухова, Сахалинская, пер. Сахалинский, пер. Камчатский, Камчатская, Хибинская, Колымская, Сормовская, Старобельская, Хрустальная.
Свет потребителям обещают вернуть около 11 часов утра.
UPD: Последствия аварии оперативно устранили около 9.30 часов утра. В дома волгоградцев вернулись свет, вода и интернет.