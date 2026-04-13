Трамп опубликовал фото себя в виде Иисуса

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию, где он представлен в виде фигуры, напоминающей Иисуса Христа. Изображение он разместил в социальной сети Truth Social.

На картинке Трамп одет в белый хитон и красный гиматий, а из его ладоней идет свет. Одной рукой президент прикасается к лежащему мужчине в больничной рубашке.

Главу государства окружают медсестра, военный, мужчина в кепке с надписью: «Ветеран» и молящаяся женщина. На заднем фоне справа от Трампа видна статуя Свободы, над ней фейерверк и летят самолеты.

Над головой американского лидера нарисованы силуэты мужчин в военной форме с крыльями, от них также идет свет. В левом и правом верхних углах размещены белоголовые орланы — символ США. С правой стороны изображения развивается американский флаг.

Впервые картинку опубликовал политик и писатель Ник Адамс, назначенный спецпредставителем президента США по вопросам американского туризма, исключительности и ценностей в марте 2026 года. Изображение он разместил на своей странице в X в начале февраля.

Незадолго до публикации картинки Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV за его взгляды на внешнюю политику. Президент США заявил, что папа «ужасен во внешней политике», поскольку поддерживает Иран и «слаб» перед преступностью.

