Shot: Юрий Дудь* содержит брата, живущего в России

Блогер и журналист Юрий Дудь* содержит брата, живущего в России. Об этом в понедельник, 13 апреля, пишет Shot.
По данным источника, за четыре года блогер перевел брату около трех миллионов рублей. Родственника зовут Игорь, ему 46 лет. Дудь* якобы перечисляет ему 70 тысяч рублей каждый месяц. Чаще всего переводы совершаются от имени супруги Ольги, но иногда блогер делает это и от себя.
Игорь Дудь тоже покидал Россию — осенью 2022 года. Он якобы уехал в Армению после начала мобилизации, но позже вернулся обратно в Москву. Авторы материала утверждают, что мужчина проработал на госслужбе 16 лет. После возвращения он не смог вернуться на прежнюю работу, а сейчас он скрывает намеки на родство с блогером. Как сообщает Telegram-канал, Дудь-старший закрыл все свои соцсети.
3 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям блогера Юрия Дудя*, который взял интервью у лидера «Русского добровольческого корпуса»** (РДК)** Дениса Капустина***.
*Признан иноагентом в РФ.
**Организация признана террористической и запрещена в России.
***Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.