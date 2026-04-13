Большинство нижегородцев согласны ходить на нелюбимую работу ради денег

Большинство нижегородцев готовы ходить на нелюбимую работу ради высокого заработка. Такие выводы можно сделать на основании исследования, проведенного порталом hh.ru.
Больше половины респондентов (54%) согласны мириться с отсутствием интереса к работе из-за высокой зарплаты, а 18% не намерены соглашаться так работать ни при каких условиях.
Если работодатель предоставит гибкий график, готовы мириться с нелюбимой работой 31% опрошенных. В условия отсутствия выбора 26% нижегородцев будут продолжать тем, что им совсем не интересно.