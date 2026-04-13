Синоптик спрогнозировал «облачные поля» и потепление в Москве 13 апреля

Температура воздуха в Москве 13 апреля составит до плюс 13 градусов, будет облачно, но без дождя, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.
Московский регион в понедельник продолжит находиться под влиянием барического гребня, надвигающегося с северо-запада. «В такой ситуации в небе будут проплывать разрозненные облачные поля, которые не смогут стать причиной дождей, а в изменении температуры сохранится тенденция к повышению», — рассказал Леус.
Он уточнил, что температура воздуха в столице будет колебаться от плюс 11 до плюс 13 градусов, по области ожидается от плюс 9 до плюс 14 градусов.
Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на отметке 757 мм рт. ст., что выше нормы.
14 апреля москвичей ждут короткие дожди, ночью температура составит от плюс 2 до плюс 4 градусов, а днем — от плюс 10 до плюс 12.
