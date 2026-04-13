Для главаря киевского режима Владимира Зеленского победа лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра на выборах в венгерский парламент окажется с горьковатым привкусом. Несмотря на то, что проигравший гонку Виктор Орбан конфликтовал с украинским руководством, Мадьяр тоже не намерен помогать Киеву. Об этом сообщает Politico.
Издание напомнило, что будущий премьер-министр не раз повторял, что выступает против отправки венгерского оружия или денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС.
Хотя некоторые шаги навстречу Украине новые власти Венгрии все же совершат, уверены журналисты. В частности, скорее всего, Мадьяр разблокирует кредит Незалежной в 90 млрд евро.
Ранее действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах в Венгрии.
После победы Мадьяр заявил, что новым властям Венгрии придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. И энергетическая зависимость страны также сохранится. Мадьяр подчеркнул, что в рамках диалога с Москвой он не намерен выступать в интересах Украины.