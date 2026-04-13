Минздрав ужесточил правила продажи ещё трёх лекарственных препаратов

Министерство здравоохранения России усилило контроль за оборотом ряда лекарственных препаратов, включив их в список средств, подлежащих предметно-количественному учёту. Об этом сообщает ТАСС.
Приказ Минздрава вносит изменения в перечень медикаментов, требующих строгого учёта при продаже. Теперь в этот список добавлены три препарата:
1. Габапентин — противоэпилептическое средство, используемое для лечения эпилепсии и некоторых неврологических состояний.
2. Баклофен — препарат для снижения мышечного тонуса, применяемый при различных неврологических расстройствах.
3. Дицикловерин+Парацетамол — комбинированное обезболивающее средство (Триган-Д, Долоспа Табс).
Ранее министерство уже ужесточило правила оборота препаратов для прерывания беременности. В список предметно-количественного учета были добавлены мизопростол и мифепристон. Этот приказ начал действовать с 1 сентября 2024 года и будет актуален до 1 сентября 2030 года.