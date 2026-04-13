Прямой диалог. Антон Немкин: акцент на цифру и развитие региона

Депутат Государственной думы от Пермского края Антон Немкин подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу № 62.
Напомним, Антон Немкин действующий депутат Государственной думы от Пермского края с 2021 года (избран по списку), член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. С 2022 года — федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», с 2025 года — Вице-президент Российской автомобильной федерации.
Депутат фокусирует работу на нуждах региона, развитии его инфраструктуры, продвижении цифровой грамотности населения, помощи участникам СВО и реализации социальных проектов, которые повышают качество жизни в крае.
Антону Немкину 42 года. Он родился в Майкопе, в семье военного. Учился в Академии ФСБ в Москве. Женат, воспитывает дочь. За плечами парламентария — 16 лет службы (окончил службу в звании майора) в органах государственной безопасности, управление и развитие технологических проектов в ИТ-бизнесе, запуск образовательных и социальных инициатив по цифровой трансформации в общественных организациях. Последние 10 лет Антон Немкин работает в Перми, где и проживает с семьей.
Новый формат.
Немкина относят к управленцам нового формата, активно лоббирующим интересы региона, он отвечает за привлечение финансирования и продвигает ключевые инфраструктурные и социальные проекты. Результаты этой работы стали особенно заметны в год 300-летия Перми, когда регион стал одним из лидеров по объёму инвестиций и масштабам преобразований.
За счёт активной вовлечённости в диалог с жителями и решения проблем территорий Антон Немкин наработал хорошую узнаваемость и поддержку в регионе.
«Участие в выборах по одномандатному округу — это, прежде всего, прямой диалог с жителями. Это работа с конкретными запросами людей, с тем, что волнует их каждый день», — отмечает Немкин в своих публикациях в социальной сети «Вконтакте».
За время VIII созыва при участии депутата было принято более 150 законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей, продлена программа материнского капитала до конца 2030 года, проиндексированы пенсии работающим пенсионерам, продлены меры поддержки многодетных семей, усилен контроль за миграционной политикой и другие.
Яркие инициативы.
Антон Немкин ведёт серьёзную работу по повышению ИТ-культуры населения и обеспечению цифровой безопасности жителей. Среди ярких инициатив депутата Немкина — защита граждан от навязанных подписок и скрытых списаний на онлайн платформах, борьба с телефонным спамом и мошенничеством, развитие цифровой доступности для людей с инвалидностью, а также формирование правовой базы для деятельности специалистов по кибербезопасности.
Немкин является основателем фонда «Цифровая долина Прикамья», который изначально был задуман как проект для ИТ-сообщества региона, который связал воедино власть, бизнес, образование и молодых специалистов. Почти сразу он был масштабирован на федеральный уровень в партийный проект «Цифровая Россия», который сегодня является одной из ключевых платформ развития цифровой среды в стране. За время его работы проведено более 4,5 тысяч мероприятий по всей стране, участие в которых приняли почти 2 млн человек. Проект охватывает широкий спектр задач — от поддержки ИТ-бизнеса, обучения ветеранов СВО и импортозамещения до повышения цифровой грамотности и обеспечения безопасности пользователей.
За доступность «цифры» в регионе.
Немкин отвечает за цифровую повестку не только в партии, но и в регионе, в части устранения цифрового неравенства (напомним, сотовая связь сегодня есть во всех населённых пунктах с числом жителей 100+), доступности связи на региональных дорогах, установки базовых станций в труднодоступных территориях, вовлеченности молодого поколения в ИТ — повестку.
В регионе при поддержке депутата работает центр женского здоровья «Белая роза» (проект фонда Светланы Медведевой) и цифровая платформа «Патронаж», направленная на проактивную помощь гражданам.
С первых дней начала СВО Немкин участвует в сборе гуманитарной помощи для военных, а также для жителей пострадавших регионов — в том числе в части координации волонтерских инициатив.
По итогам 2025 года Антон Немкин вошёл в число самых цитируемых депутатов Государственной Думы.