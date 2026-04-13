Прямой диалог. Антон Немкин: акцент на цифру и развитие региона

Немкин является основателем фонда «Цифровая долина Прикамья», который изначально был задуман как проект для ИТ-сообщества региона, который связал воедино власть, бизнес, образование и молодых специалистов. Почти сразу он был масштабирован на федеральный уровень в партийный проект «Цифровая Россия», который сегодня является одной из ключевых платформ развития цифровой среды в стране. За время его работы проведено более 4,5 тысяч мероприятий по всей стране, участие в которых приняли почти 2 млн человек. Проект охватывает широкий спектр задач — от поддержки ИТ-бизнеса, обучения ветеранов СВО и импортозамещения до повышения цифровой грамотности и обеспечения безопасности пользователей.