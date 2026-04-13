Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Соцфонде рассказали, кто сможет получить новую семейную выплату

В РФ с 1 июня введут выплату для работающих родителей с 2 и более детьми.

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Новая семейная выплата будет доступна работающим россиянам минимум с двумя детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.

«С этого года работающие родители с двумя и более детьми смогут получить ежегодную семейную выплату, перечислять которую Социальный фонд начнет с 1 июня», — заявили в СФР.

Оформить выплату могут граждане России, постоянно проживающие на территории страны. Родители также должны быть налоговыми резидентами и уплатить НДФЛ в году, предшествующем обращению за выплатой.

Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи не превышает полтора прожиточного минимума в регионе. При этом имущество должно соответствовать критериям, установленным законом.

Выплату рассчитают так: налог с доходов семьи в течение года удержат полностью, затем его пересчитают по сниженной ставке 6% и вернут разницу. Право на льготу имеют оба родителя при условии уплаты НДФЛ.

Обратиться за средствами можно будет через «Госуслуги», в клиентских отделениях Социального фонда и МФЦ. Выплата не лишает права на другие пособия и меры поддержки.