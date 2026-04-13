В России разработали гель для увеличения всхожести семян

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали экологичный гель для обработки семян, который обеспечивает их сохранность, увеличивает энергию прорастания и полевую всхожесть. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Разработанный продукт биоразлагаем и безопасен для окружающей среды. Гель “Протект” представляет собой двухкомпонентную систему. Первый компонент — это микрогранулы биоразлагаемого питательного геля, который содержит гуминовые кислоты — природные стимуляторы роста, а также широкий набор микро- и макроэлементов, необходимых для питания растений. Второй компонент обеспечивает формирование устойчивого покрытия», — рассказали в вузе.
Компоненты наносятся друг за другом через небольшой промежуток времени. Комплекс образует пористую гелевую структуру на поверхности семени — питательное покрытие работает как источник ресурсов для проростка.
Отличия созданного в вузе продукта от традиционных протравителей и жидких стимуляторов роста — двухкомпонентная система, создающая защитное покрытие-оболочку; пролонгированное действие — проросток получает питание даже после исчерпания ресурсов самого семени. Кроме того, обработанные семена можно хранить до посадки без потери качества до трех месяцев при соблюдении необходимых условий — поддержания определенной температуры и влажности воздуха.
Эффект от геля для разных культур.
Лабораторные исследования показали, что гель хорошо влияет на прорастание семян. Благодаря ему семена прорастают быстрее, их всхожесть повышается, а корневая система развивается активнее. Кроме того, гель помогает защитить ростки от инфекций, равномерно покрывает семена и надежно держится на их поверхности.
Например, у овощных культур — томатов, огурцов и моркови — развитие ускорилось на двое-трое суток. При этом у томатов на 18,1% снизилось поражение серой гнилью, а у огурцов вовсе не было случаев заболевания фузариозом. У пшеницы тоже заметили положительные изменения: кущение увеличилось на 14,3%, растения выросли выше на 28,6% по сравнению с обычными, а их вес оказался больше на 44,5%.
Разработка была проведена в рамках федеральной программы «Приоритет-2030».