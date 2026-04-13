Благодатный огонь прибудет на хабаровскую землю во вторник Светлой седмицы

В Хабаровске 14 апреля 2026 года встретят лампаду с частицей Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня в Великую Субботу. Доставит огонь клирик Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери иерей Александр Пискун. Рейс из Москвы прибудет в аэропорт им. Г. И. Невельского ранним утром, сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.
В зале регистрации пассажиров внутренних авиалиний будет совершен молебен, к которому по традиции присоединятся не только прихожане, но и сотрудники аэропорта, и те, кто оказался в этот час в зоне вылета.
После встречи в аэропорту лампаду с частицей Благодатного огня доставят в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Здесь в 9:00 начнется соборное богослужение, которое возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. После Литургии сосуды со святыней развезут по всем приходам Хабаровской епархии.
Любой желающий сможет зажечь свою свечу от огня, который чудесно сошел у Гроба Господня. Унести ее с благоговением в свой дом с радостью о Воскресении Христовом.
