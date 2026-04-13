Нижегородец освобожден из плена в ходе обмена с украинской стороной

Житель Нижегородской области вернулся домой из плена в результате обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.
По данным Министерства обороны РФ, 11 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен российской стороной было передано столько же военнопленных Вооруженных сил Украины.
Как уточнили в Минобороны, в настоящее время все освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время их доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.