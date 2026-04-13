Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородец освобожден из плена в ходе обмена с украинской стороной

11 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 175 российских военнослужащих.

Источник: Комсомольская правда

Житель Нижегородской области вернулся домой из плена в результате обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.

По данным Министерства обороны РФ, 11 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен российской стороной было передано столько же военнопленных Вооруженных сил Украины.

Как уточнили в Минобороны, в настоящее время все освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время их доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.