В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли подхватить инфекцию при курении кальяна

Через кальян можно заразиться различными инфекциями, это особенно вероятно при одновременном курении несколькими людьми.

Об этом рассказали в соцсетях красноярского Роспотребнадзора, отвечая на соответствующий вопрос одного из подписчиков.

«Многие считают, что кальян — безопасное с точки зрения гигиены устройство. Однако это опасное заблуждение!, — заявили в ведомстве. — Влажная и теплая среда внутри колб, трубок и шлангов кальяна создает идеальные условия для размножения опасных микроорганизмов и способствует распространению опасных инфекционных заболеваний: туберкулеза, кандидоза, стафилококковой инфекции, герпеса и других. Опасность многократно возрастает при курении кальяна в большой компании. И даже индивидуальный пластиковый мундштук не гарантирует безопасность — ведь бактерии могут попадать не только на трубку кальяна, но и проникать глубоко внутрь».

В Роспотребнадзоре также отметили, что курение кальяна само по себе наносит серьезный ущерб здоровью и призвали полностью отказаться от этой вредной привычки.

