В Хабаровском крае проведут день открытых дверей для будущих студентов

В этот день колледжи и техникумы региона, участвующие в проекте, откроют двери для школьников и их родителей. Сейчас в крае действует шесть образовательно-производственных кластеров — от машиностроения и судостроения до педагогики, туризма и железнодорожного транспорта. В ближайшее время планируется запуск седьмого кластера — в строительной отрасли.