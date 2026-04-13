В Хабаровском крае проведут день открытых дверей для будущих студентов

Колледжи и техникумы региона покажут возможности обучения и будущего трудоустройства.

В Хабаровском крае 18 апреля пройдёт Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этот день колледжи и техникумы региона, участвующие в проекте, откроют двери для школьников и их родителей. Сейчас в крае действует шесть образовательно-производственных кластеров — от машиностроения и судостроения до педагогики, туризма и железнодорожного транспорта. В ближайшее время планируется запуск седьмого кластера — в строительной отрасли.

Во время мероприятия для школьников проведут классные часы, мастер-классы и экскурсии. Студенты расскажут о практико-ориентированном обучении, стажировках, мерах поддержки и перспективах трудоустройства.

Отдельно запланированы встречи с работодателями и родительские собрания, где обсудят выбор профессии и требования рынка труда.

«Проект “Профессионалитет” сегодня играет ключевую роль в подготовке кадров для экономики страны. Он позволяет молодым людям быстрее получать востребованные специальности, обеспечивает целевое обучение и дальнейшее трудоустройство. Школьники должны видеть реальные перспективы своего профессионального пути, современные условия обучения и будущих работодателей», — отметил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.

Он также подчеркнул, что инициированный президентом России Владимиром Путиным национальный проект «Молодёжь и дети» стал важной основой для развития системы профориентации и подготовки кадров в регионах.

В краевом педагогическом колледже, например, школьникам предложат профпробы, тестирование и консультации по специальностям, связанным с дошкольным и школьным образованием, а также педагогикой дополнительного образования.

По словам представителей сферы образования, проект «Профессионалитет» направлен на раннюю профориентацию и подготовку кадров для ключевых отраслей экономики.