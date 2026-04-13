Bloomberg: нефть может подорожать до 150 долларов из-за действий США

Ценам на нефть предрекли резкий скачок из-за действий США в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Если США все-таки осуществят запланированную морскую блокаду Ормузского пролива, цены на нефть могут подняться до 150 долларов за баррель. Об этом в интервью Bloomberg заявил управляющий директор Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке.

«Число, которое мы увидели сегодня утром, — 103 доллара, рост на 8%, — совершенно не отражает того, что может произойти, если США действительно решат ввести запрет. В этом нет никакого смысла. Цена должна быть 140−150 долларов», — отметил собеседник агентства.

По словам Монтепеке, блокада со стороны США превратит региональный конфликт в потенциально глобальный, с потерей поставок до 12 миллионов баррелей в день. Трейдеры сочли идею блокировки обоих берегов пролива «безумной», отсюда и относительно спокойная реакция цен на азиатской сессии, добавил он.

Однако, предположил эксперт, если Дональд Трамп откажется от некоторых своих мер, цены на нефть до конца года могут составить около 100 долларов за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Америка в ближайшее время начнет блокаду всех судов, которые попытаются войти в Ормузский пролив. По его словам, в этой операции примут участие и другие страны, но какие именно, глава Белого дома уточнять не стал.

