Какой праздник 13 апреля отмечает православная церковь

13 апреля 2026 года выпадает на понедельник. В 2026 году это первый понедельник после Светлой Пасхи, он открывает Светлую седмицу. Светлая седмица — неделя после Пасхи — в православной традиции носит название «сплошной». Получила она его в связи с тем, что в ней нет привычных постных дней — среды и пятницы. Среда и пятница — традиционные постные дни недели в православии в память о предательстве Иуды и страданиях Христа. Светлая седмица — время радости и торжества, это первая неделя после Великого поста. И в этот период отменяются постные ограничения в еде в среду и пятницу. Что еще празднуется православной церковью 13 апреля Сегодня, 13 апреля, в православной церкви вспоминают о жизни ряда священномучеников и преподобных: священномученика Ипатия, епископа Гангрского (ок. 326), святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461), святителя Иннокентия, митрополита Московского (1879), преподобного Аполлония, пустынника Египетского (IV), преподобного Ипатия, игумена Руфианского (ок. 446), преподобного Ипатия целебника, Печерского (XIV), преподобного Филарета Глинского (1841), священномученика Иоанна пресвитера (1938). Кто такой святитель Иннокентий, митрополит Московский (1879) Святитель Иннокентий (в миру Иван Попов-Вениаминов) — выдающийся миссионер и просветитель. 45 лет своей жизни он посвятил обращению в христианскую веру народов Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки. В суровых условиях, рискуя жизнью, святитель крестил десятки тысяч людей. Он строил храмы, открывал при них школы и сам обучал основам веры. Святитель Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Он составил алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и перевел на него Катехизис, Евангелие и многие молитвы. 5 января 1868 года святитель Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре Московских первоиерархов. Он систематизировал миссионерский опыт Русской Церкви, создал Миссионерское общество и подготовил почву для проповеди православия в Японии. Скончался святитель 31 марта 1879 года и был погребен в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой Лавры. В 1977 году он был прославлен в лике святых.