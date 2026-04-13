Поисковики заявили о надежде в поиске пропавшей семьи Усольцевых

Следы членов семьи Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края, могли «затереться». Об этом в понедельник, 13 апреля, заявили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
По словам специалистов, в случае потери следов будет разработан другой механизм поисков, так как надежда есть всегда.
— В течение зимнего периода следы могут затереться, и по весне придется искать другие варианты поисков. Наше дело — продолжать, — цитирует слова представителя организации РИА Новости.
До этого сын пропавшей вместе с семьей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что примет участие в поисках матери, как только они возобновятся.
Экс-спасатель, альпинист Юрий Раилко, в свою очередь, утверждает, что семья могла стать жертвой браконьеров. Он также подчеркнул, что поиски пропавших были одними из самых широкомасштабных.
По словам адвоката Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрия Кравченко, Усольцевых могут признать погибшими по решению суда спустя полгода после пропажи.