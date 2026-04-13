Калининград вошёл в десятку российских городов с самым высоким качеством жизни

Рейтинг составлен на основании мониторинга качества жизни по уровню материального благополучия (на основании потребительской активности), доступности недвижимости, качеству медицинского обслуживания населения, состоянию экологической среды, работе учреждений среднего и высшего образования, а также доступности культурных ценностей и возможности для самореализации. В перечень критериев рейтинга также вошли состояние дорожного хозяйства, работа предприятий ЖКХ и городских властей, благоустройство города, распространённость деструктивного поведения и конфликтность общественных отношений.