Калининград вошёл в десятку российских городов с самым высоким качеством жизни

Рейтинг составили исходя из полутора десятка критериев.

Источник: Клопс.ru

Калининград занял шестое место среди российских городов с самым высоким качеством жизни. Результаты рейтинга, составленного на основе полутора десятка критериев специалистами Финансового университета при правительстве РФ, публикует РИА Новости в понедельник, 13 апреля.

Первую пятёрку составили Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ. В десятку также вошли Екатеринбург, Новороссийск, Калуга, и Вологда.

Рейтинг составлен на основании мониторинга качества жизни по уровню материального благополучия (на основании потребительской активности), доступности недвижимости, качеству медицинского обслуживания населения, состоянию экологической среды, работе учреждений среднего и высшего образования, а также доступности культурных ценностей и возможности для самореализации. В перечень критериев рейтинга также вошли состояние дорожного хозяйства, работа предприятий ЖКХ и городских властей, благоустройство города, распространённость деструктивного поведения и конфликтность общественных отношений.