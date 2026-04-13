Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны с серебром научат вызывать дожди для тушения лесных пожаров в России

В России рассматривают возможность применения беспилотников для вызова осадков при тушении лесных пожаров. Об этом сообщил глава «Авиалесоохраны» Алексей Панов.

Источник: Life.ru

По его словам, в ближайшее время планируется обсудить с учёными и разработчиками переход от самолётов-зондировщиков к беспилотным системам. Они смогут распылять йодистое серебро, провоцируя образование дождя.

«Буквально через месяц с наукой будем встречаться, с разработчиками в рамках использования не самолёта-зондировщика, а беспилотных авиационных систем для тушения пожаров с помощью установок для распыления йодистого серебра. Для того чтобы это было максимально дёшево и оперативно. Немного у нас зондировщиков, которые вызывают осадки», — сказал Панов ТАСС.

Метод основан на формировании ледяных частиц в облаках, которые затем превращаются в осадки. По оценке специалистов, вещество безопасно для окружающей среды.

Этот способ уже применялся ранее — преимущественно в летний период. В частности, в прошлом году его использовали в Сибири и на Дальнем Востоке для локализации очагов возгорания. Панов добавил, что осадки помогают стабилизировать ситуацию с пожарами, а точность применения технологии со временем значительно выросла.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Московской области уже начались первые лесные пожары. В Орехово-Зуевском городском округе загорелось поле на площади около 400 квадратных метров. Там вспыхнула сухая трава, огонь от которо мог легко перекинуться на лес.

