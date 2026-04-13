В РФ усовершенствовали прибор для улучшения очистки воздуха на производстве

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Инженеры Новосибирского энергомашиностроительного завода «Тайра» усовершенствовали конструкцию прибора для отвода пыльного воздуха в горнорудной и металлургической промышленности. Предложенное разработчиками решение позволяет более надежно фиксировать устройство и создать необходимую щель для отвода пыльного воздуха, следует из описания полезной модели к патенту, с которой ознакомился ТАСС.
Речь идет об осевом прямоточном циклоне — устройстве для очистки воздуха или газа от пыли и загрязнений, в котором потоки входящего и выходящего газа движутся вдоль оси аппарата в одном направлении. Циклон является первой частью фильтра. Для очистки воздух попадает внутрь осевого циклона и начинает крутиться, что происходит из-за особого завихрителя, который направляет поток по кругу. Из-за вращения пыль отбрасывается к стенкам корпуса, а чистый воздух выходит через центральное отверстие. Запыленный воздух, в свою очередь, удаляется наружу через щель между стенками корпуса и патрубком. Ранее созданные подобные приборы отличались сложной конструкцией, высоким аэродинамическим сопротивлением и трудоемкостью обслуживания. Для того, чтобы улучшить конструкцию устройства, новосибирские разработчики предложили добавить на его корпус защелки-фиксаторы.
«Наличие защелки-фиксатора на корпусе завихрителя и патрубке [для] вывода потока очищенного воздуха позволяет технологически легко крепить указанные элементы на передней и задней панели фильтра», — говорится в документе.
Инженеры также снабдили устройство небольшими площадками шестиугольной формы и шипами для того, чтобы прибор мог прочно и легко крепиться на фильтр, через который проходит очистка воздуха. Благодаря новой конструкции элементы прибора не проворачиваются, а для отвода запыленного воздуха получается ровная кольцевая щель.